|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТОЧНИЛ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
09:57 16.11.2023
Постановлением Министерства здравоохранения № 136 от 14 сентября 2023 г. внесены изменения в постановление ведомства от 9 июня 2021 г. № 77 «О вопросах проведения медико-социальной экспертизы».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, внесены изменения в Инструкцию о порядке направления пациентов на медико-социальную экспертизу.
Так, предусмотрено, что пациент направляется на медико-социальную экспертизу (МСЭ) врачебно-консультационной комиссией (ВКК):
организации здравоохранения, оказывающей пациенту медпомощь;
другой организации, которая наряду с основной также осуществляет медицинскую деятельность в установленном законодательством порядке.
Кроме того, уточнены сроки предоставления ВКК направления на МСЭ при переосвидетельствовании:
инвалидов (пациентов) – не позднее 14 календарных дней после истечения срока действия заключения МРЭК;
детей-инвалидов по достижению ими возраста восемнадцати лет – в срок не ранее дня достижения восемнадцати лет.
Постановлением № 136 скорректирована также Инструкция о порядке освидетельствования (переосвидетельствования) пациентов (инвалидов) при проведении медико-социальной экспертизы.
В частности, внесены изменения в перечни:
терминов и определений, используемых в документе;
медицинских и иных документов, которые оформляет МРЭК при проведении освидетельствования.
Документом определены случаи, когда направление на МСЭ возвращается в организацию здравоохранения. Это происходит при:
неявке пациента на освидетельствование в течение 30 календарных дней от даты поступления в МРЭК документов, а также отказе пациента от медосмотра врачами-специалистами МРЭК;
диагностировании нового заболевания (травмы), обострении (декомпенсации) имеющегося хронического заболевания, которое требует лечения, медицинской реабилитации и не позволяет оценить степень стойкого ограничения категорий жизнедеятельности и клинико-трудовой прогноз.
Кроме того, Инструкция дополнена формами журналов протоколов заседаний МРЭК, учета движения медицинских карт пациентов МРЭК, учета выдачи удостоверений инвалидов, учета консультативных заключений кабинета медико-профессиональной реабилитации, а также формой заключения кабинета медико-профессиональной реабилитации.
Постановление вступило в силу 15 ноября 2023 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 15.11.2023
Курсы в банках
на 16.11.2023
Конвертация в банках
на 16.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте