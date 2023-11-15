Постановлением Министерства здравоохранения № 136 от 14 сентября 2023 г. внесены изменения в постановление ведомства от 9 июня 2021 г. № 77 «О вопросах проведения медико-социальной экспертизы».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, внесены изменения в Инструкцию о порядке направления пациентов на медико-социальную экспертизу.

Так, предусмотрено, что пациент направляется на медико-социальную экспертизу (МСЭ) врачебно-консультационной комиссией (ВКК):

организации здравоохранения, оказывающей пациенту медпомощь;

другой организации, которая наряду с основной также осуществляет медицинскую деятельность в установленном законодательством порядке.

Кроме того, уточнены сроки предоставления ВКК направления на МСЭ при переосвидетельствовании:

инвалидов (пациентов) – не позднее 14 календарных дней после истечения срока действия заключения МРЭК;

детей-инвалидов по достижению ими возраста восемнадцати лет – в срок не ранее дня достижения восемнадцати лет.

Постановлением № 136 скорректирована также Инструкция о порядке освидетельствования (переосвидетельствования) пациентов (инвалидов) при проведении медико-социальной экспертизы.

В частности, внесены изменения в перечни:

терминов и определений, используемых в документе;

медицинских и иных документов, которые оформляет МРЭК при проведении освидетельствования.

Документом определены случаи, когда направление на МСЭ возвращается в организацию здравоохранения. Это происходит при:

неявке пациента на освидетельствование в течение 30 календарных дней от даты поступления в МРЭК документов, а также отказе пациента от медосмотра врачами-специалистами МРЭК;

диагностировании нового заболевания (травмы), обострении (декомпенсации) имеющегося хронического заболевания, которое требует лечения, медицинской реабилитации и не позволяет оценить степень стойкого ограничения категорий жизнедеятельности и клинико-трудовой прогноз.

Кроме того, Инструкция дополнена формами журналов протоколов заседаний МРЭК, учета движения медицинских карт пациентов МРЭК, учета выдачи удостоверений инвалидов, учета консультативных заключений кабинета медико-профессиональной реабилитации, а также формой заключения кабинета медико-профессиональной реабилитации.

Постановление вступило в силу 15 ноября 2023 г.