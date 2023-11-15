Постановлением Министерства по налогам и сборам и Министерства финансов № 32/65 от 25 октября 2023 г. скорректировано постановление от 30 мая 2008 г. № 55/89 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения учета доходов и расходов в садоводческих товариществах».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями, в частности, предусмотрено дополнение книги учета и доходов садоводческих товариществ новым разделом – «Учет имущества». Соответственно корректируется и название данной книги.

В раздел «Учет имущества» включены:

часть I «Объекты общего пользования, в том числе капитальные строения (здания, сооружения), их части»;

часть II «Денежные средства садоводческого товарищества на счетах в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях»;

часть III «Наличные денежные средства садоводческого товарищества»;

часть IV «Иное имущество садоводческого товарищества, не указанное в частях I – III настоящего раздела».

Документом также установлен порядок заполнения нового раздела налоговыми агентами.

Указанные положения правового акта вступают в силу с 1 января 2024 г., иные – со 2 декабря 2023 г.

Постановление принято в соответствии с указом от 30 мая 2023 г. № 155 «О садоводческих товариществах».