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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО АКТ ПРИЕМКИ ВТОРОГО БЛОКА БЕЛАЭС
15:37 15.11.2023
Постановлением Совмина № 770 от 10 ноября 2023 года утвержден акт приемки в эксплуатацию второго блока Белорусской АЭС.
«Утвердить акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС, законченного строительством (объект строительства «Белорусская АЭС. Пусковой комплекс № 2»)», - говорится в постановлении, опубликованном на Национальном правовом портале.
Как сообщалось, этот акт специальная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Петром Пархомчиком приняла 1 ноября.
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