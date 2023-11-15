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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО АКТ ПРИЕМКИ ВТОРОГО БЛОКА БЕЛАЭС

15:37 15.11.2023 Постановлением Совмина № 770 от 10 ноября 2023 года утвержден акт приемки в эксплуатацию второго блока Белорусской АЭС. «Утвердить акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса блока АЭС, законченного строительством (объект строительства «Белорусская АЭС. Пусковой комплекс № 2»)», - говорится в постановлении, опубликованном на Национальном правовом портале. Как сообщалось, этот акт специальная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Петром Пархомчиком приняла 1 ноября.