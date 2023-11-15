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В МИНСКЕ УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕПИТА, ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ


13:41 15.11.2023

Решением Минского городского исполнительного комитета № 4437 от 26 октября 2023 г. утверждено Положение о порядке приостановления деятельности торговых объектов, объектов общественного питания, интернет-магазинов.

Как сообщает Национальный правовой портал, обязательное для исполнения юрлицом, ИП предписание о приостановлении деятельности объекта выносится председателем Мингорисполкома до устранения нарушений. Это происходит при выявлении нарушений по результатам проверки нарушений законодательства о ценах и ценообразовании, торговле и общественном питании, в том числе несоблюдения перечня товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте.

Также документом утверждена форма предписания, информация, которая указывается в докладной записке должностного лица Мингорисполкома, проводившего проверку.

Кроме того, определены сроки вынесения постановления, механизм направления уведомления о принятом решении, рассмотрения поступивших документов об устранении нарушений, права и обязанности проверяемого субъекта.

Решение принято в соответствии с постановлением Совета Министров от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен».

Правовой акт вступает в силу с 15 ноября 2023 г.
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