Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 110 от 9 ноября установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом определены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе: эксплуатации машин и механизмов (средний по республике – 99.9446); строительных материалов, изделий и конструкций (средний по республике – 100.6956).

Они рассчитаны за октябрь 2023 года к сентябрю 2023 года.

Также установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия, указанные за октябрь 2023 года к октябрю 2022 года. Средний индекс по стране составит 108.9266.

Постановление вступает в силу с 15 ноября 2023 г.