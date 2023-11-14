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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ УСТАНОВЛЕНЫ МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ
12:00 15.11.2023
Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 110 от 9 ноября установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом определены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе: эксплуатации машин и механизмов (средний по республике – 99.9446); строительных материалов, изделий и конструкций (средний по республике – 100.6956).
Они рассчитаны за октябрь 2023 года к сентябрю 2023 года.
Также установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия, указанные за октябрь 2023 года к октябрю 2022 года. Средний индекс по стране составит 108.9266.
Постановление вступает в силу с 15 ноября 2023 г.
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