Лукашенко 14 ноября подписал указ № 353, предусматривающий приведение Устава Национального банка в соответствие с Конституцией Республики Беларусь, а также с законами от 12 июля 2023 года "Об изменении законов по вопросам банковской деятельности", от 19 апреля 2022 года "О платежных системах и платежных услугах" и от 1 июня 2022 года "О государственной службе".

Указом уточняется порядок назначения и освобождения от должности председателя и членов правления Национального банка, корректируются положения, касающиеся вопросов ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, уточняются функции Нацбанка по государственному регулированию рейтинговой деятельности.

Из Устава Нацбанка исключаются отдельные функции, уже закрепленные в Банковском кодексе.