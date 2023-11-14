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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УСТАВ НАЦБАНКА БЕЛАРУСИ ПРИВЕДЕН В СООТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЕЙ
09:41 15.11.2023
Лукашенко 14 ноября подписал указ № 353, предусматривающий приведение Устава Национального банка в соответствие с Конституцией Республики Беларусь, а также с законами от 12 июля 2023 года "Об изменении законов по вопросам банковской деятельности", от 19 апреля 2022 года "О платежных системах и платежных услугах" и от 1 июня 2022 года "О государственной службе".
Указом уточняется порядок назначения и освобождения от должности председателя и членов правления Национального банка, корректируются положения, касающиеся вопросов ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, уточняются функции Нацбанка по государственному регулированию рейтинговой деятельности.
Из Устава Нацбанка исключаются отдельные функции, уже закрепленные в Банковском кодексе.
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