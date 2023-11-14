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МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАЛ ПОРЯДОК ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ


17:47 14.11.2023

Постановлением Министерства здравоохранения № 139 от 18 сентября 2023 г. скорректирована Инструкция о порядке выписывания рецепта врача и создания электронных рецептов врача.

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями, в частности, предусмотрено:

предоставление права выписывать рецепты врача или создавать электронные рецепты врача иным медработникам, имеющим среднее специальное медобразование, ведущим самостоятельный амбулаторный прием по профилю деятельности (исключение – выписывание рецепта врача или создания электронного рецепта врача на лекарственные препараты и перевязочные материалы на льготных условиях, в том числе бесплатно, а также на наркотические средства и психотропные вещества);

уточнение сведений о лекарственных препаратах, наркотических средствах и психотропных веществах, необходимых для указания в рецепте врача или электронном рецепте врача (лекарственная форма, дозировка, количество, способ медицинского применения, а также, при необходимости, наименование производителя);

установление требований к информации, содержащейся на штампе организации здравоохранения;

недопущение использования любых сокращений наименований лекарственных препаратов, наркотических средств и психотропных веществ при выписке рецепта врача;

запрет на выписывание рецептов врача на лекарственные препараты, наркотические средства и психотропные вещества по просьбе пациентов и (или) одного из их родственников без осмотра пациента и (или) установления диагноза не распространяется на выписывание рецепта врача дистанционно пациентам, нуждающимся в постоянном приеме лекарственных препаратов для лечения хронических заболеваний в период неблагополучной эпидемиологической ситуации, и пациентам, нуждающимся в оказании паллиативной медицинской помощи;

корректировка сроков действия рецепта врача и электронного рецепта врача;

уточнение периодичности реализации лекарственного препарата из аптеки по электронному рецепту врача.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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