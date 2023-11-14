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ЦЕНЫ НА СКУПАЕМЫЕ У НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ С 15 НОЯБРЯ ИЗМЕНЯТСЯ


14:31 14.11.2023

Постановлением Министерства финансов № 66 от 8 ноября 2023 г. установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br71,20 (ранее Br65,88); 500 – Br94,93 (ранее Br87,85); 583, 585 – Br111,07 (ранее Br102,78); 750 – Br142,40 (ранее Br131,77); 900 – Br170,87 (ранее Br158,12); 916 – Br173,91 (ранее Br160,93); 950 – Br180,37 (ранее Br166,91); 958 – Br181,89 (ранее Br168,31);

платина – 950 – Br82,46 (ранее Br82,52);

серебро – 750 – Br1,66 (ранее Br1,66); 800 – Br1,77 (ранее Br1,77); 875 – Br1,93 (ранее Br1,93); 916 – Br2,02 (ранее Br2,02); 925 – Br2,04 (ранее Br2,04); 960 – Br2,12 (ранее Br2,12).

Постановление вступает в силу с 15 ноября 2023 г.
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USD 3.1700 3.1760
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