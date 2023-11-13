ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДПОМОЩИ И МЕДЭКСПЕРТИЗ В БЕЛАРУСИ


12:00 14.11.2023

Постановлением Министерства здравоохранения № 145 от 29 сентября 2023 г. внесены изменения в ведомственное постановление от 21 мая 2021 г. № 55 «Об оценке качества медицинской помощи и медицинских экспертиз, экспертизе качества медицинской помощи».

Как сообщает Национальный правовой портал, постановлением внесены изменения в Инструкцию о порядке проведения экспертизы качества медицинской помощи, которыми в том числе предусмотрено:

расширение полномочий врачебно-консультационной комиссии (ВКК) и комиссий при проведении экспертизы качества медпомощи;

закрепление необходимости информирования врачей-специалистов организаций здравоохранения о результатах экспертизы качества, а также наделение руководителей организаций здравоохранения полномочиями по определению этого порядка.

Кроме того, скорректирована Инструкция о порядке и случаях проведения оценки качества медицинской помощи и медицинских экспертиз. В числе изменений:

расширение перечня оснований для проведения оценки качества (наличие повторных обоснованных заявлений и жалоб на качество медпомощи, других негативных тенденций в оказании медпомощи и (или) проведении медэкспертиз);

наделение отделов оценки качества медпомощи медико-реабилитационных экспертных комиссий (МРЭК) правом привлекать к проведению оценки качества специалистов организаций здравоохранения, госучреждений образования, осуществляющих подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим или средним специальным медицинским, фармацевтическим образованием;

уточнение оснований проведения оценки качества ВКК заместителями руководителей организаций здравоохранения, руководителями структурных подразделений организаций здравоохранения, центральными комиссиями в МРЭК;

уменьшение количества случаев, подлежащих оценке качества (в отношении заведующих структурными подразделениями определено, что количество случаев определяет руководитель организации здравоохранения);

закрепление обязательного порядка оценки соответствия организации здравоохранения критериям оказания медпомощи по условиям оказания медпомощи организацией здравоохранения при плановом проведении оценки качества отделами оценки качества медпомощи МРЭК;

закрепление необходимости информирования врачей-специалистов организаций здравоохранения о результатах оценки качества, а руководители организаций здравоохранения наделены полномочиями по определению этого порядка.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2023
валюта курс
EUR 3.3988
USD 3.1796
RUB 3.4483
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3993 -0
USD 3.1796 +0.0021
RUB 3.4483 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3960
USD 3.1700 3.1760
RUB 3.4420 3.4500
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0660 1.0700
EUR/RUB 98.2000 98.6500
USD/RUB 91.8000 92.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте