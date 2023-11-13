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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДПОМОЩИ И МЕДЭКСПЕРТИЗ В БЕЛАРУСИ
12:00 14.11.2023
Постановлением Министерства здравоохранения № 145 от 29 сентября 2023 г. внесены изменения в ведомственное постановление от 21 мая 2021 г. № 55 «Об оценке качества медицинской помощи и медицинских экспертиз, экспертизе качества медицинской помощи».
Как сообщает Национальный правовой портал, постановлением внесены изменения в Инструкцию о порядке проведения экспертизы качества медицинской помощи, которыми в том числе предусмотрено:
расширение полномочий врачебно-консультационной комиссии (ВКК) и комиссий при проведении экспертизы качества медпомощи;
закрепление необходимости информирования врачей-специалистов организаций здравоохранения о результатах экспертизы качества, а также наделение руководителей организаций здравоохранения полномочиями по определению этого порядка.
Кроме того, скорректирована Инструкция о порядке и случаях проведения оценки качества медицинской помощи и медицинских экспертиз. В числе изменений:
расширение перечня оснований для проведения оценки качества (наличие повторных обоснованных заявлений и жалоб на качество медпомощи, других негативных тенденций в оказании медпомощи и (или) проведении медэкспертиз);
наделение отделов оценки качества медпомощи медико-реабилитационных экспертных комиссий (МРЭК) правом привлекать к проведению оценки качества специалистов организаций здравоохранения, госучреждений образования, осуществляющих подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим или средним специальным медицинским, фармацевтическим образованием;
уточнение оснований проведения оценки качества ВКК заместителями руководителей организаций здравоохранения, руководителями структурных подразделений организаций здравоохранения, центральными комиссиями в МРЭК;
уменьшение количества случаев, подлежащих оценке качества (в отношении заведующих структурными подразделениями определено, что количество случаев определяет руководитель организации здравоохранения);
закрепление обязательного порядка оценки соответствия организации здравоохранения критериям оказания медпомощи по условиям оказания медпомощи организацией здравоохранения при плановом проведении оценки качества отделами оценки качества медпомощи МРЭК;
закрепление необходимости информирования врачей-специалистов организаций здравоохранения о результатах оценки качества, а руководители организаций здравоохранения наделены полномочиями по определению этого порядка.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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