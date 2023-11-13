Постановлением Министерства здравоохранения № 145 от 29 сентября 2023 г. внесены изменения в ведомственное постановление от 21 мая 2021 г. № 55 «Об оценке качества медицинской помощи и медицинских экспертиз, экспертизе качества медицинской помощи».

Как сообщает Национальный правовой портал, постановлением внесены изменения в Инструкцию о порядке проведения экспертизы качества медицинской помощи, которыми в том числе предусмотрено:

расширение полномочий врачебно-консультационной комиссии (ВКК) и комиссий при проведении экспертизы качества медпомощи;

закрепление необходимости информирования врачей-специалистов организаций здравоохранения о результатах экспертизы качества, а также наделение руководителей организаций здравоохранения полномочиями по определению этого порядка.

Кроме того, скорректирована Инструкция о порядке и случаях проведения оценки качества медицинской помощи и медицинских экспертиз. В числе изменений:

расширение перечня оснований для проведения оценки качества (наличие повторных обоснованных заявлений и жалоб на качество медпомощи, других негативных тенденций в оказании медпомощи и (или) проведении медэкспертиз);

наделение отделов оценки качества медпомощи медико-реабилитационных экспертных комиссий (МРЭК) правом привлекать к проведению оценки качества специалистов организаций здравоохранения, госучреждений образования, осуществляющих подготовку, повышение квалификации и (или) переподготовку специалистов с высшим или средним специальным медицинским, фармацевтическим образованием;

уточнение оснований проведения оценки качества ВКК заместителями руководителей организаций здравоохранения, руководителями структурных подразделений организаций здравоохранения, центральными комиссиями в МРЭК;

уменьшение количества случаев, подлежащих оценке качества (в отношении заведующих структурными подразделениями определено, что количество случаев определяет руководитель организации здравоохранения);

закрепление обязательного порядка оценки соответствия организации здравоохранения критериям оказания медпомощи по условиям оказания медпомощи организацией здравоохранения при плановом проведении оценки качества отделами оценки качества медпомощи МРЭК;

закрепление необходимости информирования врачей-специалистов организаций здравоохранения о результатах оценки качества, а руководители организаций здравоохранения наделены полномочиями по определению этого порядка.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.