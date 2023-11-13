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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ ОБОРОТНЫЙ НАЛОГ НА АУДИОВИДЕОТЕХНИКУ
09:58 14.11.2023
Постановлением Совмина № 771 от 11 ноября 2023 года вводится оборотный налог на производителей и импортеров аудиовидеотехники.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, налог представлен как сбор за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений.
«Утвердить Положение о вознаграждении за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений, произведений и исполнений, воплощенных в фонограммах, фонограмм», - говорится в документе.
Постановлением также утверждены размеры вознаграждения за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений и перечни производимой и ввозимой в страну аудиовидеотехники. Речь идет о приемниках, кассетных и катушечных магнитофонах, DVD проигрывателях и т.д.
Для производителей аудиовидеотехники размер сбора составляет 0,1% от суммы выручки без налога на добавленную стоимость, полученной от реализации оборудования, для импортеров - 0,1% от общей стоимости ввезенного оборудования. Размер сбора с импортеров материальных носителей произведений установлен в размере 0,3% от их общей стоимости.
Сбор вознаграждения осуществляется государственной организацией по коллективному управлению (ОКУ) имущественными правами на основании договоров с импортерами и производителями аудиовидеотехники.
ОКУ из суммы собранного вознаграждения 25% направляет в фонд Лукашенко по поддержке культуры и искусства, еще не более
20% может быть направлено на социальные, культурные и образовательные цели.
Оставшееся вознаграждение распределяется между правообладателями в пропорции: 50% - обладателям исключительного права на произведения; 25% - обладателям исключительного права на исполнения; 25% - обладателям исключительного права на фонограммы. Вознаграждение выплачивается правообладателям не реже одного раза в квартал, а иностранным правообладателям - не реже одного раза в год.
Постановление вступило в силу с 13 ноября 2023 г.
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