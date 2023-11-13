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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НЕВРУЧЕННЫЕ БЕЛОРУССКИЕ ПАСПОРТА БУДУТ ХРАНИТЬ В ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ОДИН ГОД
13:04 13.11.2023
Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел 31 октября принято постановление № 13/238 «О порядке хранения паспортов гражданина Республики Беларусь».
Как сообщает Национальный правовой портал, персонализированные, оформленные, но неврученные паспорта граждан Республики Беларусь, проживающих в нашей стране и временно пребывающих за ее пределами, хранятся в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Беларуси в течение одного года с даты выдачи.
По истечении этого срока паспорта направляются на хранение в подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел по месту регистрации данных граждан по месту жительства.
Совместное постановление Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел от 27 августа 2012 г. № 13/284 «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь, подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел Республики Беларусь по обмену паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь и временно пребывающему за пределами Республики Беларусь» признается утратившим силу.
Правовой акт вступил в силу 13 ноября 2023 г.
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