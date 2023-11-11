Постановлением Совета министров № 769 от 9 ноября 2023 г. в новой редакции излагается Положение о стимулировании создания и использования служебных объектов права промышленной собственности.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, предусмотрено изменение его названия на Положение о выплате вознаграждения и компенсации в отношении объектов права промышленной собственности.

Положением определены условия и порядок выплаты, а также минимальные размеры:

вознаграждения и компенсации за создание служебных объектов права промышленной собственности, в том числе в процессе осуществления инновационной деятельности, таких как служебные изобретение, полезная модель, промышленный образец, топология интегральной микросхемы, сорт растения;

вознаграждения и компенсации за выявление и усовершенствование служебного сорта растения, в том числе в процессе осуществления инновационной деятельности;

вознаграждения за использование служебных объектов, секретов производства (ноу-хау), в том числе в процессе осуществления инновационной деятельности.

Секрет производства (ноу-хау) – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научной, научно-технической и инновационной сферах, а также о способах осуществления профессиональной деятельности, не являющиеся общеизвестными или легкодоступными третьим лицам в кругах, которые обычно имеют дело с такими сведениями, а также имеющие коммерческую ценность для лица, обладающего этими сведениями, в силу неизвестности третьим лицам и при условии, что данное лицо принимает совокупность мер, необходимых для обеспечения их конфиденциальности

Документом установлено, кому выплачиваются вознаграждение и компенсация (автору, соавторам) и что такая выплата осуществляется за один объект независимо от количества его авторов, но с учетом вклада каждого из них.

Выплата вознаграждения и компенсации представляет собой одну из мер стимулирующего характера, имеющих экономическое содержание. Такие меры основаны на повышении материальной заинтересованности юр- и физлиц в создании или выявлении и усовершенствовании служебных объектов, а также использовании служебных объектов, секретов производства (ноу-хау).

Постановление Совета министров от 23 декабря 1998 г. № 1957 «Об утверждении Положения о служебных объектах права промышленной собственности» признается утратившим силу.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 января 2023 г. № 243-З «Об изменении законов по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности».

Постановление № 769 вступает в силу с 13 ноября 2023 г.