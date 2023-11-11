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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
12:23 11.11.2023
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «Об оказании услуг по организации и проведению культурно-зрелищных мероприятий для физических лиц и услуг для зрителей».
Как сообщает Национальный правовой портал, документ подготовлен с целью:
защиты заказчиков индивидуальных услуг по организации и проведению культурно-зрелищного мероприятия и зрителей от недобросовестных организаторов, проводящих мероприятия низкого художественного уровня, с нарушением требований законодательства о культуре, о массовых мероприятиях, в частности, не обеспечивающих возврат стоимости входного билета в случае отмены мероприятия;
упорядочения услуг по организации и проведению культурно-зрелищных мероприятий со стороны организаторов, включенных в реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий, а также организаторов из числа государственных органов, государственных организаций и организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц.
Организатор общественного обсуждения – Министерство культуры.
С 26 октября по 5 ноября 2023 г. в специальной теме на Правовом форуме Беларуси был оставлен один комментарий от пользователя, который рассмотрен и обобщен организатором.
Ознакомиться с результатами рассмотрения поступившего комментария можно здесь.
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