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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ


12:23 11.11.2023

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «Об оказании услуг по организации и проведению культурно-зрелищных мероприятий для физических лиц и услуг для зрителей».

Как сообщает Национальный правовой портал, документ подготовлен с целью:

защиты заказчиков индивидуальных услуг по организации и проведению культурно-зрелищного мероприятия и зрителей от недобросовестных организаторов, проводящих мероприятия низкого художественного уровня, с нарушением требований законодательства о культуре, о массовых мероприятиях, в частности, не обеспечивающих возврат стоимости входного билета в случае отмены мероприятия;

упорядочения услуг по организации и проведению культурно-зрелищных мероприятий со стороны организаторов, включенных в реестр организаторов культурно-зрелищных мероприятий, а также организаторов из числа государственных органов, государственных организаций и организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц.

Организатор общественного обсуждения – Министерство культуры.

С 26 октября по 5 ноября 2023 г. в специальной теме на Правовом форуме Беларуси был оставлен один комментарий от пользователя, который рассмотрен и обобщен организатором.

Ознакомиться с результатами рассмотрения поступившего комментария можно здесь.
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