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МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ УТОЧНЕНЫ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОНДА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ


10:20 11.11.2023

Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 62 от 19 июня 2023 г. в новой редакции излагается Инструкция о порядке создания и ведения республиканского фонда проектной документации и республиканского банка данных объектов-аналогов на строительство объектов, предоставления в пользование и использования материалов и данных указанных фонда и банка данных.

Как сообщает Национальный правовой портал, инструкцией урегулированы вопросы формирования и ведения перечней проектов, рекомендованных для повторного применения, перечней типовых проектов, перечней документации на типовые строительные конструкции, изделия и узлы капитальных строений (зданий, сооружений), а также порядок их применения, пересмотра и исключения из республиканского фонда проектной документации (ФПД) и др.

Установлены в том числе требования к:

созданию, ведению и составу республиканского банка данных объектов-аналогов на строительство объектов (РБД);

порядку регистрации подрядными организациями стоимости работ по возведению объекта в ФПД;

порядку определения стоимости услуг уполномоченной организации по созданию и ведению ФПД.

ФПД представляет собой систематизированное собрание комплектов копий проектной и иной документации. Состоит из разделов:

«Документация на возведение объектов строительства», включает подразделы:

«Типовые проекты»;

«Проекты, рекомендованные для повторного применения»;

«Индивидуально разработанная проектная документация»;

«Документация на типовые строительные конструкции, изделия, узлы»;

«Резервный фонд ФПД».

Новой редакцией Инструкции, в частности, предусмотрено установление критериев оценки объектов, подлежащих включению в ФПД.

Для качественного и оперативного обеспечения формирования и ведения ФПД Инструкция также дополняется формами:

справок об основных архитектурно-планировочных и технико-экономических параметрах проекта для жилых, общественных и производственных зданий;

обоснования целесообразности включения проекта в ФПД;

требования к представлению документации в электронном виде;

каталожных листов;

сравнительной оценки проектов для жилых, общественных и производственных зданий;

стоимости работ по возведению объекта строительства.

Что касается РБД, то основанием для его формирования выступают данные ФПД и информация о стоимости завершенных строительством объектов, полученной на основании ведомственной отчетности «Отчет об объекте, завершенном строительством (1-озс)», ежегодно утверждаемая постановлением Минстройархитектуры.

В РБД включаются:

объемно-планировочные, инженерно-технические и технологические решения объектов строительства;

технико-экономические, стоимостные и ресурсные показатели объектов-аналогов, учитывающие затраты, определяемые в соответствии с законодательством;

технико-экономические, стоимостные и ресурсные показатели объектов-аналогов на единицу общей площади, на единицу полезной площади и на единицу строительного объема;

стоимостные показатели, включающие стоимость подготовки территории, строительной части здания (сооружения), инженерного обеспечения объекта, благоустройства, других затрат подрядной организации и затрат заказчика.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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