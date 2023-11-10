|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕДПОМОЩИ
12:34 10.11.2023
Постановлением Министерства здравоохранения № 167 от 26 октября 2023 г. скорректировано постановление ведомства от 9 декабря 2019 г. № 115 «Об использовании средств семейного капитала на получение медицинской помощи».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом вводится требование по отражению в заключении врачебной консультационной комиссии при досрочном использовании средств семейного капитала видов платных медицинских услуг, которые необходимо оказать пациенту.
Также изменениями предусмотрен возврат организациями здравоохранения в ОАО «АСБ Беларусбанк» неиспользованных денежных средств, перечисленных на получение гражданином (членом (членами) семьи) платных медицинских услуг, в срок:
не позднее 60 календарных дней с момента их поступления на расчетный счет организации здравоохранения, если они не были израсходованы полностью на услуги по протезированию зубов, дентальной имплантации с последующим протезированием;
не позднее 360 календарных дней с момента их поступления на расчетный счет организации здравоохранения, если они не были израсходованы полностью на услуги по ортодонтической коррекции прикуса.
Постановление вступает в силу через 20 дней после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2023
Курсы в банках
на 10.11.2023
Конвертация в банках
на 10.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте