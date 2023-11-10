Постановлением Министерства здравоохранения № 167 от 26 октября 2023 г. скорректировано постановление ведомства от 9 декабря 2019 г. № 115 «Об использовании средств семейного капитала на получение медицинской помощи».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом вводится требование по отражению в заключении врачебной консультационной комиссии при досрочном использовании средств семейного капитала видов платных медицинских услуг, которые необходимо оказать пациенту.

Также изменениями предусмотрен возврат организациями здравоохранения в ОАО «АСБ Беларусбанк» неиспользованных денежных средств, перечисленных на получение гражданином (членом (членами) семьи) платных медицинских услуг, в срок:

не позднее 60 календарных дней с момента их поступления на расчетный счет организации здравоохранения, если они не были израсходованы полностью на услуги по протезированию зубов, дентальной имплантации с последующим протезированием;

не позднее 360 календарных дней с момента их поступления на расчетный счет организации здравоохранения, если они не были израсходованы полностью на услуги по ортодонтической коррекции прикуса.

Постановление вступает в силу через 20 дней после его официального опубликования.