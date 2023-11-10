Постановлением Совета министров № 763 от 3 ноября 2023 г. внесены изменения в Устав железнодорожного транспорта общего пользования.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, урегулированы вопросы оформления электронных железнодорожных накладных при получении груза. Так, наряду с имеющейся обязанностью отправителя по оформлению указанных накладных при отправлении грузов закреплена обязанность получателя выполнить необходимые процедуры и обеспечить получение груза по этим электронным накладным.

Также изменениями предусмотрено уточнение:

обязанностей и прав клиентов и перевозчиков при выполнении погрузочно-выгрузочных операций при отправлении и получении грузов;

механизма ответственности отправителя (в виде неустойки) за необеспечение наличия вагонов, контейнеров грузоотправителя, грузополучателя, предусмотренных согласованной перевозчиком заявкой;

подходов по определению ответственности отправителя при невозможности перевозчика подачи вагонов под погрузку по причинам, не зависящим от перевозчика.

Постановление вступает в силу с 10 ноября 2023 г.