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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАЛО УСТАВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
11:05 10.11.2023
Постановлением Совета министров № 763 от 3 ноября 2023 г. внесены изменения в Устав железнодорожного транспорта общего пользования.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом, в частности, урегулированы вопросы оформления электронных железнодорожных накладных при получении груза. Так, наряду с имеющейся обязанностью отправителя по оформлению указанных накладных при отправлении грузов закреплена обязанность получателя выполнить необходимые процедуры и обеспечить получение груза по этим электронным накладным.
Также изменениями предусмотрено уточнение:
обязанностей и прав клиентов и перевозчиков при выполнении погрузочно-выгрузочных операций при отправлении и получении грузов;
механизма ответственности отправителя (в виде неустойки) за необеспечение наличия вагонов, контейнеров грузоотправителя, грузополучателя, предусмотренных согласованной перевозчиком заявкой;
подходов по определению ответственности отправителя при невозможности перевозчика подачи вагонов под погрузку по причинам, не зависящим от перевозчика.
Постановление вступает в силу с 10 ноября 2023 г.
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