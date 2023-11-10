Лукашенко подписал указ № 348, направленный на приведение в соответствие с обновленной Конституцией указов, регулирующих вопросы нормотворческой деятельности и предоставления правовой информации, сообщает его пресс-служба.

Документом, в частности, предусмотрено изменение перечня правовых актов, включаемых в Национальный реестр правовых актов (он дополняется решениями Всебелорусского народного собрания), исключение механизма подготовки проектов декретов и внесения их на рассмотрение Лукашенко.

Закрепляется необходимость получения согласия Лукашенко на внесение в Палату представителей проектов законов, предусматривающих признание утратившими силу декретов (их структурных элементов).

Кроме того, указы приводятся в соответствие с новыми предписаниями закона "О нормативных правовых актах" (в части используемой терминологии), а также уточняются с учетом правоприменительной практики.