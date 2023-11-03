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В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ НА ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ


18:56 03.11.2023

Постановлением Совмина № 747 от 1 ноября 2023 года утверждено Положение, которым определен порядок формирования договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ и расчетов между заказчиком и подрядчиком при выполнении подрядных работ по объектам текущего ремонта.

Как сообщает Национальный правовой портал, это касается объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, и государственных внебюджетных фондов.

В частности, формирование цены заказчика осуществляется в размере сметной стоимости подрядных работ, определенной на дату начала выполнения таких работ, установленную заказчиком в дефектном акте. При этом учитываются прогнозные индексы стоимости строительно-монтажных работ, утвержденные Министерством экономики, действующие в соответствующем месяце периода продолжительности выполнения порядных работ, установленного заказчиком в дефектном акте.

Что касается цены предложения подрядчика, то основанием для ее формирования выступают представленные заказчиком дефектный акт и смета.

При определении цены заказчика и цены предложения подрядчика принимаются во внимание все затраты на выполнение подрядных работ без учета стоимости оборудования и поставляемых заказчиком строительных материалов, изделий, конструкций по предусмотренному заказчиком перечню.

Постановление вступает в силу с 4 ноября 2023 г.
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