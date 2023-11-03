Постановлением Совмина № 754 от 1 ноября 2023 года вводится регулирование тарифов на риэлтерские услуги, оказываемые физическим лицам.

«Установить <...> предельные максимальные тарифы на риэлтерские услуги, оказываемые физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) в отношении жилых помещений, земельных участков, дач, садовых домиков, гаражей, машино-мест.., в том числе на риэлтерские услуги по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров купли-продажи объектов недвижимости», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.

В частности, стоимость услуги по подбору вариантов (за исключением сделки по найму жилых помещений) квартиры не может превышать 45 базовых величин (БВ); жилого дома - 60 БВ, земельного участка - 40 БВ, дачи или садового домика - 45 БВ, гаража или машино-места – 20 БВ.

Предоставление в письменном виде информации о покупке-продаже объектов недвижимости или съему/сдаче в аренду (найм) обойдется в максимум 5 БВ. Информация с вариантами долевого строительство жилых помещений будет стоить дороже – 80 БВ.

Тарифы на риэлтерские услуги по содействию при заключении, прекращении договоров купли-продажи объектов недвижимости сформированы как процент от стоимости объекта недвижимости со снижением величины процента при увеличении стоимости объекта.

Максимальный тариф на услугу по заключению сделки с недвижимостью стоимостью до 4200 БВ установлен на уровне 3%, стоимостью свыше 16500 БВ – 1%.