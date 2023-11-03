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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВВЕЛО САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЛАТВИЙСКИХ ТОВАРОВ
13:53 03.11.2023
Правительство Беларуси дополнило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. Соответствующие изменения внесены в постановление Совмина от 6 декабря 2021 г.
В частности, в указанный перечень включены отдельные латвийские товары - кофе, джемы, желе фруктовое, мармелады, фрукты, орехи, соки, воды, пиво, крепкие спиртные и прочие сброженные напитки, колготы, чулки, гольфы, носки, а также кирпичи, блоки и аналогичные изделия из керамики.
Как поясняет Telegram-канал правительства, расширение перечня – «ответная мера на решение Латвии о закрытии автомобильного пункта пропуска «Силене» на границе с Беларусью».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования
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