|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ БЕЛАРУСИ ПЕРЕДАНЫ ПОЛНОМОЧИЯ ПО УПОРЯДОЧИВАНИЮ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
10:33 03.11.2023
Лукашенко 2 ноября подписал указ № 343, направленный на совершенствование организации санаторно-курортного лечения и оздоровления населения, сообщает его пресс-служба.
С учетом сложившейся практики указом предусмотрено наделение правительства полномочиями на утверждение перечня услуг, включаемых в стоимость путевки, оптимизация периодичности предоставления путевок с бюджетным финансированием и усовершенствование порядка направления родителей на совместное санаторно-курортное лечение с детьми.
Предусмотрены также единые подходы и порядок санаторно-курортного лечения и оздоровления военнослужащих (сотрудников) и пенсионеров органов системы обеспечения национальной безопасности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2023
Курсы в банках
на 03.11.2023
Конвертация в банках
на 03.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте