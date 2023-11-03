Лукашенко 2 ноября подписал указ № 343, направленный на совершенствование организации санаторно-курортного лечения и оздоровления населения, сообщает его пресс-служба.

С учетом сложившейся практики указом предусмотрено наделение правительства полномочиями на утверждение перечня услуг, включаемых в стоимость путевки, оптимизация периодичности предоставления путевок с бюджетным финансированием и усовершенствование порядка направления родителей на совместное санаторно-курортное лечение с детьми.

Предусмотрены также единые подходы и порядок санаторно-курортного лечения и оздоровления военнослужащих (сотрудников) и пенсионеров органов системы обеспечения национальной безопасности.