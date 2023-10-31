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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА В БЕЛАРУСИ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ В 2024 ГОДУ НА УРОВНЕ 23,4% К ВВП


11:33 01.11.2023

На заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 1 ноября 2023 года в первом чтении принят проект закона «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь».

Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, законопроект предусматривает определенные системные меры по совершенствованию налогового законодательства и достижению оптимального уровня налоговой нагрузки на экономику, не допуская снижения объема бюджетных доходов. В рамках предложенных изменений налоговая нагрузка в 2024 году прогнозируется на уровне 23,4% к ВВП.

В частности, с 2024 года законопроектом предлагается:

индексация ставок налогов с учетом инфляционных процессов;

трансформация отдельных малоэффективных налоговых льгот в пониженные ставки и отмена малоэффективных налоговых льгот;

отмена уплаты налога на добавленную стоимость для индивидуальных предпринимателей по оборотам по реализации товаров (работ, услуг);

увеличение ставки налога на прибыль для высокорентабельных организаций и предприятий всех форм собственности с 20% до 25% при получении прибыли свыше 25 млн рублей в год;

установление ставки подоходного налога в размере 25% в отношении части доходов, получаемых физическими лицами свыше 200 тыс. рублей за календарный год;

повышенное налогообложение подоходным налогом по ставке в размере 30% всех доходов, полученных индивидуальными предпринимателями с начала 2024 года, если размер таких доходов превысил 500 тыс. рублей;

предоставление налогового вычета выпускникам учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего специального и профессионально-технического образования, направленных на работу по распределению, в размере минимальной заработной платы на срок до 7 лет;

увеличение от 2 до 3 раз расчетной стоимости одного квадратного метра, применяемой для исчисления налога на недвижимость, — в отношении коммерческой недвижимости физических лиц площадью свыше 200 кв. м.;

увеличение в 10 раз ставок транспортного налога по транспортным средствам, с года выпуска которых прошло не более трех лет и включенным в перечень транспортных средств повышенной комфортности.

Законопроектом предусматриваются введение понятия «единый имущественный платеж». Данный платеж представляет собой общую сумму налога на недвижимость, земельного налога и транспортного налога и будет уплачиваться физическим лицом на один счет республиканского бюджета.

В Налоговом кодексе также предусмотрен запрет на осуществление деятельности в статусе индивидуального предпринимателя, если его доход в течение года превысит 500 тыс. рублей. В таком случае со следующего календарного года такой гражданин вправе продолжить осуществление деятельности только в статусе коммерческой организации.

«В целом законопроект обеспечивает решение проблемных вопросов налогообложения с учетом результатов его практического применения, дальнейшее упрощение порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, оптимизацию налоговых льгот, совершенствование налогового администрирования, а также облегчение восприятия плательщиками предписаний Налогового кодекса Республики Беларусь», - говорится в сообщении.
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