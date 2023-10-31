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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВЛАСТИ МИНСКА УСТАНОВИЛИ ПЛАНОВО-РАСЧЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА ЕДИНИЦУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖКУ НА 2024 ГОД


09:55 01.11.2023

Решением Минского городского исполнительного комитета № 4350 от 19 октября 2023 г. установлены планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на 2024 год.

Как сообщает Национальный правовой портал, установлены следующие планово-расчетные цены на единицу ЖКУ, оказываемых населению организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства (за исключением организаций, входящих в систему Министерства энергетики), осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими ЖКУ, на 2024 год:

техобслуживание жилого дома – Br0,19 за 1 кв. м общей площади жилого помещения;

техобслуживание лифта – Br0,0855 за 1 кв. м общей площади жилого помещения;

теплоснабжение и горячее водоснабжение – Br156,58 за 1 Гкал;

водоснабжение – Br1,4799 за 1 куб. м;

водоотведение (канализация) – Br0,8731 за 1 куб. м;

обращение с коммунальными отходами для домов без функционирующего мусоропровода – Br10,998 за 1 куб. м (Br102,9293 за 1 т), с функционирующим мусоропроводом – Br13,1829 за 1 куб. м (Br123,3776 за 1 т).

Также документом установлена планово-расчетная цена на единицу ЖКУ по техобслуживанию общежитий, оказываемой населению КУП «Минские городские общежития». На 2024 год ее размер составит Br0,3847 за 1 кв.м. общей площади жилого помещения.

Кроме того, определены планово-расчетные цены на единицу ЖКУ по теплоснабжению и горячему водоснабжению, оказываемых организациями, не входящими в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства (исключение – организации системы Министерства энергетики), которые осуществляют эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляют ЖКУ. Это касается товариществ собственников и иных организаций.

Решение вступает в силу с 1 ноября 2023 г.
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