На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении санитарных норм и правил».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления актуализируются санитарно-эпидемиологические требования к территории и размещению, содержанию и эксплуатации оборудования и помещений, организации технологических процессов, условиям труда работников в организациях, осуществляющих строительную деятельность, и организациях по производству строительных материалов, изделий и конструкций.

Основная цель проекта – охрана здоровья работников, которая заключается в обеспечении работодателем безопасных условий труда, что позволит в том числе минимизировать риски развития производственно-обусловленных и профессиональных заболеваний.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 31 октября по 10 ноября 2023 г.