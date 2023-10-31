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ИЗМЕНЕНИЯ САНЭПИДТРЕБОВАНИЙ К СТРОИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
18:01 31.10.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении санитарных норм и правил».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления актуализируются санитарно-эпидемиологические требования к территории и размещению, содержанию и эксплуатации оборудования и помещений, организации технологических процессов, условиям труда работников в организациях, осуществляющих строительную деятельность, и организациях по производству строительных материалов, изделий и конструкций.
Основная цель проекта – охрана здоровья работников, которая заключается в обеспечении работодателем безопасных условий труда, что позволит в том числе минимизировать риски развития производственно-обусловленных и профессиональных заболеваний.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 31 октября по 10 ноября 2023 г.
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