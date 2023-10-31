В спортшколах и центрах олимпийского резерва в 2024 году проведут эксперименты по нормативному планированию расходов. Об этом говорится в постановлении Совмина № 731 от 27 октября 2023 года.

Как сообщает Национальный правовой портал, эксперименты пройдут в детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва (ДЮСШ, СДЮШОР), центрах олимпийского резерва (ЦОР).

Согласно документу, для реализации эксперимента в отношении ДЮСШ, СДЮШОР при расчете объема бюджетных средств учитываются:

базовый норматив на подготовку спортсмена – учащегося в данных школах – базовый норматив бюджетной обеспеченности расходов на спортивную подготовку одного спортсмена-учащегося по виду спорта и этапу спортивной подготовки в ДЮСШ, СДЮШОР (определен постановлением);

базовый норматив на функционирование учебно-спортивной среды ДЮСШ, СДЮШОР – базовый норматив бюджетной обеспеченности расходов на функционирование учебно-спортивной среды ДЮСШ, СДЮШОР, участвующих в эксперименте, в целом по области и г. Минску, определенный в размере 1063,93 рубля;

корректирующие коэффициенты к базовому нормативу расходов на функционирование учебно-спортивной среды ДЮСШ, СДЮШОР (определены постановлением);

численность спортсменов – учащихся в ДЮСШ, СДЮШОР – численность спортсменов-учащихся, спортивная подготовка которых осуществляется без оплаты в ДЮСШ, СДЮШОР, участвующих в эксперименте.

В эксперименте будут участвовать 190 ДЮСШ, СДЮШОР.

Что касается эксперимента в отношении ЦОР, то объем бюджетных средств на его реализацию рассчитывается исходя из:

базового норматива на подготовку спортсмена – учащегося в ЦОР – базовый норматив бюджетной обеспеченности расходов на спортивную подготовку одного спортсмена-учащегося по виду спорта и этапу спортивной подготовки в ЦОР (определен постановлением);

базового норматива на функционирование учебно-спортивной среды ЦОР – базовый норматив бюджетной обеспеченности расходов на функционирование учебно-спортивной среды ЦОР, участвующих в эксперименте, в целом по области, г. Минску, определенный в размере 6796,71 рубля;

корректирующих коэффициентов к базовому нормативу расходов на функционирование учебно-спортивной среды ЦОР (определены постановлением);

численности спортсменов-учащихся в ЦОР – численность спортсменов-учащихся, спортивная подготовка которых осуществляется без оплаты в ЦОР, участвующих в эксперименте.

В перечень ЦОР, участвующих в проведении эксперимента в 2024 году, вошли:

государственное специализированное учебно-спортивное учреждение «Брестский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике»;

специализированное учебно-спортивное учреждение «Витебский областной комплексный центр олимпийского резерва»;

учреждение «Гомельский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике»;

государственное учреждение «Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва»;

государственное учреждение «Минский областной центр олимпийского резерва по конному спорту»;

государственное специализированное учебно-спортивное учреждение «Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта»;

государственное учреждение «Городской центр олимпийского резерва по теннису» (Минск).

Местным Советам депутатов разрешено увеличивать объем рассчитанных бюджетных средств при наличии источников покрытия таких расходов.

Порядок проведения экспериментов по применению нормативного планирования расходов ДЮСШ, СДЮШОР и ЦОР в 2024 году будет определен Министерством спорта и туризма по согласованию с Министерством финансов.

Отчет о реализации эксперимента должен быть представлен в Совет министров до 1 марта 2025 г.

Основные положения постановления вступают в силу с 1 января 2024 г.