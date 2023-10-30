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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
13:09 31.10.2023
На общественное обсуждение вынесен проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект закона подготовлен с учетом правоприменительной практики, правового регулирования отношений в сфере защиты прав потребителей, в том числе связанных с:
формой расчетов и определением места приобретения товаров при интернет-торговле;
выполнением работ (оказанием услуг);
осуществлением расчетов с потребителем при возврате им продавцу товара ненадлежащего качества;
компетенцией государственных органов, иных государственных организаций, осуществляющих защиту прав потребителей;
реализацией поручения, предусмотренного статьей 229 закона от 13 декабря 2022 г. № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности».
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 31 октября по 10 ноября 2023 г.
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