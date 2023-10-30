На общественное обсуждение вынесен проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект закона подготовлен с учетом правоприменительной практики, правового регулирования отношений в сфере защиты прав потребителей, в том числе связанных с:

формой расчетов и определением места приобретения товаров при интернет-торговле;

выполнением работ (оказанием услуг);

осуществлением расчетов с потребителем при возврате им продавцу товара ненадлежащего качества;

компетенцией государственных органов, иных государственных организаций, осуществляющих защиту прав потребителей;

реализацией поручения, предусмотренного статьей 229 закона от 13 декабря 2022 г. № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности».

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 31 октября по 10 ноября 2023 г.