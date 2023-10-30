ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


13:09 31.10.2023

На общественное обсуждение вынесен проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект закона подготовлен с учетом правоприменительной практики, правового регулирования отношений в сфере защиты прав потребителей, в том числе связанных с:

формой расчетов и определением места приобретения товаров при интернет-торговле;

выполнением работ (оказанием услуг);

осуществлением расчетов с потребителем при возврате им продавцу товара ненадлежащего качества;

компетенцией государственных органов, иных государственных организаций, осуществляющих защиту прав потребителей;

реализацией поручения, предусмотренного статьей 229 закона от 13 декабря 2022 г. № 227-З «Об урегулировании неплатежеспособности».

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 31 октября по 10 ноября 2023 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2023
валюта курс
EUR 3.3825
USD 3.1958
RUB 3.4210
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3500 -0.05
USD 3.1958 -0.004
RUB 3.4210 +0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3770
USD 3.1750 3.1840
RUB 3.4200 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 31.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0570 1.0620
EUR/RUB 98.0000 98.8000
USD/RUB 92.3000 93.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте