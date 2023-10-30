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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ SKODA, NIVEA И LIQUI MOLY ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛИ ДО КОНЦА 2024 ГОДА
09:51 31.10.2023
Постановлением Совмина № 734 от 30 октября 2023 года до конца 2024 года продлен запрет на ввоз и реализацию в Беларуси продукции компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (владеет торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast).
«Продлить до 31 декабря 2024 года включительно действие пунктов 2 и 4 постановления Совета министров от 23 апреля 2021 года № 240 «О применении специальных мер», - говорится в постановлении правительства, опубликованном на Национальном правовом портале.
Министерствам иностранных дел, антимонопольного регулирования и торговли, Государственному таможенному комитету совместно с другими заинтересованными поручено принять необходимые меры по реализации мер.
Постановление вступает в силу с 5 ноября 2023 г.
Напомним, впервые санкции в отношении вышеперечисленных зарубежных компаний были введены весной 2021 года после их отказа спонсировать планировавшийся в мае 2021 года чемпионата мира по хоккею в Минске. Их несколько раз продлевали, в последний раз — с 5 мая по 4 ноября 2023 года.
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