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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УРЕГУЛИРОВАНЫ ВОПРОСЫ СДАЧИ В АРЕНДУ И ПЕРЕДАЧИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА БРЕСТЧИНЕ
17:55 30.10.2023
Брестский областной Совет депутатов 26 сентября принял решение № 434 «Об аренде и безвозмездном пользовании имуществом».
Как проинформировали в комитете государственного имущества Брестского облисполкома, документом, в частности, установлены:
порядок сдачи в аренду (передачи в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, находящегося в собственности Брестской области;
порядок и размер перечисления в областной бюджет арендной платы, полученной от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности Брестской области;
порядок и основания освобождения от указанного перечисления (либо изменения размера подлежащих перечислению средств).
Действие решения не распространяется на:
жилищный фонд;
линейно-кабельные сооружения электросвязи;
отношения по передаче имущества в финансовую аренду (лизинг);
отношения по размещению средств наружной рекламы.
Правовой акт принят в соответствии с указом от 16 мая 2023 г. № 138 «Об аренде и безвозмездном пользовании имуществом».
Решение вступит в силу с 20 ноября 2023 г. (с этой даты действующее решение Брестского областного Совета депутатов от 11 мая 2012 г. № 194 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» признается утратившим силу решением от 26 сентября 2023 г. № 433).
Аналогичные правовые акты приняты в Гомельской, Гродненской и Минской областях, сообщает Национальный правовой портал.
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