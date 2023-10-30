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УРЕГУЛИРОВАНЫ ВОПРОСЫ СДАЧИ В АРЕНДУ И ПЕРЕДАЧИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА БРЕСТЧИНЕ

17:55 30.10.2023 Брестский областной Совет депутатов 26 сентября принял решение № 434 «Об аренде и безвозмездном пользовании имуществом». Как проинформировали в комитете государственного имущества Брестского облисполкома, документом, в частности, установлены: порядок сдачи в аренду (передачи в безвозмездное пользование) недвижимого имущества, находящегося в собственности Брестской области; порядок и размер перечисления в областной бюджет арендной платы, полученной от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности Брестской области; порядок и основания освобождения от указанного перечисления (либо изменения размера подлежащих перечислению средств). Действие решения не распространяется на: жилищный фонд; линейно-кабельные сооружения электросвязи; отношения по передаче имущества в финансовую аренду (лизинг); отношения по размещению средств наружной рекламы. Правовой акт принят в соответствии с указом от 16 мая 2023 г. № 138 «Об аренде и безвозмездном пользовании имуществом». Решение вступит в силу с 20 ноября 2023 г. (с этой даты действующее решение Брестского областного Совета депутатов от 11 мая 2012 г. № 194 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» признается утратившим силу решением от 26 сентября 2023 г. № 433). Аналогичные правовые акты приняты в Гомельской, Гродненской и Минской областях, сообщает Национальный правовой портал.