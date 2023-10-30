Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановления по вопросам оказания жилищно-коммунальных и других услуг в сфере ЖКХ.

Как сообщает Национальный правовой портал, проект подготовлен с учетом многолетней практики применения порядка начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями, а также ввиду необходимости урегулирования возникающих проблемных вопросов и устранения неясностей (неточностей) при реализации норм законодательства, в частности:

Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571 (комплексная корректировка, в том числе с учетом планируемой реализации на практике норм Положения о порядке передачи в собственность Республики Беларусь линий электропередачи и трансформаторных подстанций садоводческих товариществ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 30 мая 2023 г. № 155);

Положения о порядке перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг и приостановления (возобновления) оказания коммунальных услуг, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 1466 (уточнение порядка перерасчета платы за некоторые коммунальные услуги и приостановления (возобновления) их оказания).

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

За период обсуждения с 10 по 20 октября 2023 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступили комментарии и предложения от 33 участников. Они будут рассмотрены организатором общественного обсуждения с участием заинтересованных и, по возможности, учтены при его доработке.