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В БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛИ ВКЛЮЧАТЬ В ЦЕНУ ТОВАРА УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОСТАВКЕ
10:11 30.10.2023
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 64 от 19 октября 2023 г. внесены уточнения в части включения расходов по доставке товаров, цены на которые регулируются.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, субъектам торговли разрешается включение в цену товаров оплату услуг сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей по доставке товаров.
В этой связи также дополняется перечень расходов по доставке, а также определяется перечень расходов на оплату услуг сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей по доставке товаров, входящих с производителями, импортерами, субъектами торговли в одну группу лиц.
При разработке проекта постановления МАРТ учтены предложения бизнес-сообщества по корректировке подходов к ценовому регулированию.
Постановление № 64 вступает в силу в следующем порядке:
норма, определяющая правоотношения организаций, осуществляющих доставку товаров, и производителей, импортеров, субъектов торговли, входящих в одну группу лиц – через 10 дней после официального опубликования постановления;
иные положения постановления – после его официального опубликования.
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