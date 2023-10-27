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В БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛИ ВКЛЮЧАТЬ В ЦЕНУ ТОВАРА УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ДОСТАВКЕ


10:11 30.10.2023

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 64 от 19 октября 2023 г. внесены уточнения в части включения расходов по доставке товаров, цены на которые регулируются.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, субъектам торговли разрешается включение в цену товаров оплату услуг сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей по доставке товаров.

В этой связи также дополняется перечень расходов по доставке, а также определяется перечень расходов на оплату услуг сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей по доставке товаров, входящих с производителями, импортерами, субъектами торговли в одну группу лиц.

При разработке проекта постановления МАРТ учтены предложения бизнес-сообщества по корректировке подходов к ценовому регулированию.

Постановление № 64 вступает в силу в следующем порядке:

норма, определяющая правоотношения организаций, осуществляющих доставку товаров, и производителей, импортеров, субъектов торговли, входящих в одну группу лиц – через 10 дней после официального опубликования постановления;

иные положения постановления – после его официального опубликования.
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