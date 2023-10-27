Постановлением правительства № 716 от 23 октября 2023 года утвержден комплекс мер по увеличению использования древесных топливных гранул (пеллет), предусматривающий принятие стимулирующих мер, направленных на развитие внутреннего рынка потребителей топливных гранул.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, преимуществом использования древесных топливных гранул является их экологичность, хорошая теплотворная способность, которая обусловлена минимальным наличием влаги и низкая зольность, позволяющая минимизировать процедуры чистки котельного оборудования.

Они отличаются высокой плотностью и имеют низкий риск самовоспламенения, что делает их безопасными и удобными при транспортировке и хранении. Пеллеты могут использоваться в котлах любой мощности с высоким КПД, превышающим 90%, позволяют автоматизировать и дистанционно управлять технологическим процессом котельного оборудования.

Первоочередным мероприятием комплекса является внесение изменений в законодательство в части отнесения древесных топливных гранул к товарам, цены на которые подлежат государственному регулированию, с последующим установлением фиксированной цены на них для отпуска потребителям на внутреннем рынке, в том числе осуществляющим производство тепловой энергии для нужд населения.

В Госстандарте отметили, что самым быстрореализуемым мероприятием по увеличению использования пеллет в Беларуси является совместное их сжигание с иными видами твердого топлива на энергоисточниках и предприятиях цементной отрасли в технологическом процессе.

Комплекс мер также включает предпроектную проработку вопроса технической и экономической целесообразности использования пеллет в качестве топлива на ряде крупных энергоисточников Министерства энергетики, на котельных организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, предусматриваемых в рамках реализации государственных программ, собственных средств организаций - исполнителей, а также иных источников.

Ответственными за координацию работы по его выполнению в рамках своей компетенции являются Министерство лесного хозяйства, Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации.