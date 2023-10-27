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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ СПОРТСМЕНАМ


15:02 27.10.2023

Постановлением Совета министров № 711 от 23 октября 2023 г. утверждено Положение о выдаче (выплате) призов и вознаграждений.

Как сообщает Национальный правовой портал, положением регулируются:

порядок и условия выдачи (выплаты), основания и порядок отказа в выдаче (выплате) финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов:

призов спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивных соревнований (спортсмены-победители);

вознаграждений;

специального приза;

порядок и условия выдачи финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов призов физическим лицам (командам), ставшим победителями (призерами) спортивно-массовых мероприятий.

Призы, за исключением специального приза, выдаются (выплачиваются) за 1-е место либо 1–3-е места, занятые на спортивных соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях соответственно:

спортсменами-победителями (командами спортсменов-победителей), если это предусмотрено положением о проведении (регламентом проведения) спортивного соревнования;

физическими лицами (командами), ставшими победителями (призерами) спортивно-массового мероприятия, если это предусмотрено положением о проведении спортивно-массового мероприятия.

Специальный приз выдается (выплачивается) в номинациях, утвержденных положениями о проведении (регламентами проведения) спортивных соревнований, но не более трех номинаций на одно спортивное соревнование.
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