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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ СПОРТСМЕНАМ
15:02 27.10.2023
Постановлением Совета министров № 711 от 23 октября 2023 г. утверждено Положение о выдаче (выплате) призов и вознаграждений.
Как сообщает Национальный правовой портал, положением регулируются:
порядок и условия выдачи (выплаты), основания и порядок отказа в выдаче (выплате) финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов:
призов спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивных соревнований (спортсмены-победители);
вознаграждений;
специального приза;
порядок и условия выдачи финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов призов физическим лицам (командам), ставшим победителями (призерами) спортивно-массовых мероприятий.
Призы, за исключением специального приза, выдаются (выплачиваются) за 1-е место либо 1–3-е места, занятые на спортивных соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях соответственно:
спортсменами-победителями (командами спортсменов-победителей), если это предусмотрено положением о проведении (регламентом проведения) спортивного соревнования;
физическими лицами (командами), ставшими победителями (призерами) спортивно-массового мероприятия, если это предусмотрено положением о проведении спортивно-массового мероприятия.
Специальный приз выдается (выплачивается) в номинациях, утвержденных положениями о проведении (регламентами проведения) спортивных соревнований, но не более трех номинаций на одно спортивное соревнование.
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