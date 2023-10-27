Постановлением Совета министров № 698 от 18 октября 2023 года внесены изменения в Положение о порядке формирования государственного целевого бюджетного фонда национального развития, утвержденное постановлением правительства № 218 от 30.03.2023.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, дополнен круг организаций, на которые не распространяются значения показателей и нормативы, установленные положением. К таким организациям относятся ОАО «Агентство по управлению активами», организации ЖКХ, государственные организации, подчиненные Департаменту исполнения наказаний МВД, а также организации, основными видами деятельности которых являются деятельность, способствующая выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных, оказание мелиоративных услуг (осушение сельскохозяйственных участков, строительство оросительных систем (каналов), насосных станций, зданий и сооружений, являющихся неотъемлемой частью мелиоративных систем).

Кроме того, скорректирован состав EBITDA и ВТУ при расчете рентабельности нефинансовой организации для целей формирования государственного целевого бюджетного фонда национального развития (ФНР).

Действие постановления № 698 распространяется на унитарные предприятия, государственные объединения, хозяйственные общества, а также на организации, являющиеся дочерними по отношению к организациям, названным в подпункте 1.1 пункта 1 указа № 637, и дочерними компаниями холдинга, управляющей компанией которого также являются организации, упомянутые в подпункте 1.1 пункта 1 указа № 637, которые по состоянию на 20 мая 2023 года:

признавались плательщиками части прибыли (дохода) в ФНР по итогам работы за 2022 год, – в отношении уплаты ими части прибыли (дохода) в данный фонд, начиная с 2023 года, по итогам работы за 2022 года. Этим организациям не позднее 20 ноября 2023 года следует подать в инспекцию МНС по месту постановки на учет расчет части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в государственный целевой бюджетный фонд национального развития, по итогам работы за 2022 год с внесенными изменениями и (или) дополнениями;

не признавались плательщиками в ФНР по итогам работы за 2022 год, – в отношении уплаты ими части прибыли (дохода) в указанный фонд, начиная с 2024 года, по итогам работы за 2023 год.

Постановление вступило в силу 21 октября 2023 года.