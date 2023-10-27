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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ
10:15 27.10.2023
Лукашенко 26 октября подписал указ № 334, который предусматривает комплексную корректировку Положения о дипломатической службе, утвержденного указом от 15 мая 2008 года № 276, сообщает его пресс-служба.
В обновленной редакции Положения уточняются основные понятия, порядок поступления на дипломатическую службу, ее прохождения и прекращения, вводятся дополнительные ограничения для приема и нахождения на дипломатической службе.
Обновленные нормы учитывают изменение международной обстановки.
Из положения также исключены дублирующие нормы, содержащиеся в законодательстве о труде, о государственной гражданской службе и иных актах.
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