Лукашенко 26 октября подписал указ № 334, который предусматривает комплексную корректировку Положения о дипломатической службе, утвержденного указом от 15 мая 2008 года № 276, сообщает его пресс-служба.

В обновленной редакции Положения уточняются основные понятия, порядок поступления на дипломатическую службу, ее прохождения и прекращения, вводятся дополнительные ограничения для приема и нахождения на дипломатической службе.

Обновленные нормы учитывают изменение международной обстановки.

Из положения также исключены дублирующие нормы, содержащиеся в законодательстве о труде, о государственной гражданской службе и иных актах.