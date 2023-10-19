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ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВВОДЯТ НОВЫЕ НАЛОГИ С НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ЮРИСДИКЦИЕЙ "НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ" СТРАН ЛИЦ


09:50 20.10.2023

Лукашенко 19 октября подписал указ № 326, которым внесены корректировки в указ № 93 от 14 марта 2022 года "О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики", сообщает его пресс-служба.

Принятым документом продлены предоставленные Совету министров указом № 93 полномочия на принятие решений в отношении отдельных организаций реального сектора экономики и обеспечение сбалансированности бюджета.

Дополнительно правительство наделено правом увеличивать размеры страховых взносов в отношении транспортных средств иностранных государств, разорвавших двусторонние соглашения об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (в качестве ответной меры).

Кроме того, введена система контроля со стороны государства за отчуждением лицами из недружественных стран принадлежащих им долей в уставных фондах (акций), а также недвижимого имущества белорусских предприятий (предусматривающая такое отчуждение только с разрешения правительства и при условии уплаты продавцом в местный бюджет взноса в размере не менее 25% от рыночной стоимости отчуждаемых долей (акций), недвижимого имущества).

Также введен сбор с юридических лиц, оказывающих услуги по въезду и размещению грузовых автомобилей, зарегистрированных в странах Евросоюза, в специально установленных местах для совершения грузовых операций (в размере 0,8 базовой величины за реализованную организацией услугу).

Новация вступает в силу через три месяца после официального опубликования указа.
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