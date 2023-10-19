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В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЮТСЯ НАДБАВКИ РАБОТНИКАМ СФЕРЫ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ


15:49 19.10.2023

Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 35 от 11 октября 2023 г. работникам учреждений социального обслуживания увеличиваются размеры надбавки за работу в сфере социального обслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, с 1 октября 2023 г. надбавка увеличена:

руководителям, специалистам по социальной работе, инспекторам по основной деятельности, социальным работникам, воспитателям, психологам, инструкторам по трудовой терапии, сиделкам, младшим медицинским сестрам по уходу за больными, няням, санитаркам и др. – на 20 процентных пунктов к действующему размеру

прочим работникам учреждений социального обслуживания, работникам домов (центров) временного пребывания лиц без определенного места жительства – на 15 процентных пунктов к действующему размеру

В результате заработная плата работников учреждений социального обслуживания с 1 октября 2023 г. в среднем увеличится: руководителей – на 2,3-4,5%; специалистов – на 5,2%; социальных работников, сиделок, нянь, санитарок – на 5,4-5,7%.

Таким образом, заработная плата работников сферы социального обслуживания за 2023 г. увеличится в среднем на 14% и составит 1100 рублей.

В целом заработная плата повышена более чем 30 тыс. работникам отрасли.

В октябре-декабре 2023 г. и в 2024 году на выплату надбавки планируется направить средства в размере 147,8 млн рублей.
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