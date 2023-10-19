22 октября 2023 г. вступает в силу закон «Аб змяненні Закона Рэспублікі Беларусь «Аб выдавецкай справе ў Рэспубліцы Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, законом предусмотрено расширение перечня оснований перерегистрации издателей и изготовителей печатных изданий, а также перечня оснований для приостановления и прекращения действия свидетельства о государственной регистрации издателя, изготовителя и распространителя печатных изданий.

Министерство информации уполномочивается на ведение перечня печатных изданий, в которых определены информационные сообщения или материалы, распространение которых может «нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».