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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛО БАНКАМ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЮАНЯХ
10:03 19.10.2023
Постановлением Совмина № 691 от 17 октября 2023 года белорусским банкам разрешено предоставлять экспортное финансирование в китайских юанях.
«<...> экспортные кредиты <...> предоставляются в белорусских, российских рублях, китайских юанях банками, Банком развития», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.
Процентная ставка по кредитам в китайских юанях должна быть не ниже ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (1-year LPR), установленной Народным банком Китая.
Банки также смогут предоставлять в китайских юанях финансирование под уступку денежного требования.
Размер вознаграждения в юанях установлен как одна триста шестидесятая часть от ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (1-year LPR), установленной Народным банком Китая за каждый день со дня финансирования фактором кредитора до дня платежа включительно.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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