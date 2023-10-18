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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В ШКОЛАХ БЕЛАРУСИ БУДУТ ПРОВОДИТЬ ФАКУЛЬТАТИВЫ ПО ОСНОВАМ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ


13:59 18.10.2023

Постановлением Министерства образования № 212 от 28 июля 2023 г. утверждена учебная программа факультативных занятий «Основы финансовой грамотности».

Как сообщает Национальный правовой портал, программа предназначена для V‑VII классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания.

Факультатив направлен на формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, позволяющих эффективно решать финансовые вопросы.

Ожидается, что в рамках программы ребята:

овладеют базовыми знаниями в сфере финансовой активности;

сформируют способности принятия рациональных решений в области финансов;

сформируют активную жизненную позицию и разовьют экономический образ мышления;

овладеют базовыми юридическими знаниями в области финансовых взаимоотношений;

выработают ответственное финансовое поведение в семье и обществе;

сформируют положительную мотивацию к получению знаний в области финансов.

В частности, после прохождения факультатива учащиеся узнают о содержании ряда понятий (деньги, доходы, расходы, личный (семейный) бюджет, сбережения, заимствования, банки, страхование, налоги и др.), об источниках формирования и направления расходования государственного бюджета.

Школьники также научатся оценивать свои доходы и расходы, принимать рациональные решения при планировании покупок, пользоваться мерами государственной социальной поддержки, применять приобретенные знания для решения личных финансовых вопросов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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