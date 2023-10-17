Подведены итоги общественного обсуждения проекта указа, которым корректируется указ от 30 января 2003 г. № 51 «О проведении рекламных игр в Республике Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, проектом предлагалось:

ввести термин «срок участия в рекламной игре»;

предусмотреть возможность формирования призового фонда подарочными сертификатами;

сократить срок осуществления административной процедуры по государственной регистрации рекламной игры с пятнадцати дней до десяти;

в протоколе заседания комиссии при проведении розыгрыша указывать сведения о победителях, которые обязательно должны содержать фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) победителя;

размещать сведения о результатах проведения рекламной игры не в печатном средстве массовой информации, а на интернет-ресурсе, если рекламная игра проводилась с использованием интернет-ресурса.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

С 13 по 23 сентября 2023 г. в специальную тему на Правовом форуме Беларуси поступило 16 замечаний и предложений от 4 участников общественного обсуждения.

По информации Министерства антимонопольного регулирования и торговли, предложения об уточнении определения термина «срок участия в рекламной игре» и формирования списка для розыгрыша, в том числе в алфавитном порядке по фамилии, собственному имени, отчеству, учтены. Часть предложений ранее включены в проект.

Иные предложения не учтены, как не соответствующие указу № 51, в том числе его цели обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и не содержащие обоснования необходимости их нормативного закрепления.