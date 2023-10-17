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МИНОБРАЗОВАНИЯ СКОРРЕКТИРОВАЛО ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ШКОЛЬНЫХ ДНЕВНИКОВ
09:58 18.10.2023
Постановлением Министерства образования № 314 от 29 сентября 2023 года скорректированы типовые формы дневника учащегося III-IV и V-XI классов. Соответствующие изменения внесены в постановление ведомства № 267 от 17 августа 2022 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом скорректировано оформление оборотной стороны обложки дневника учащегося – исключается рисунок ребенка. При этом содержание оборотной стороны дневника не претерпело изменений.
Также формулировка «Подпись законных представителей» изменена на «Подпись родителей».
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
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