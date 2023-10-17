Постановлением Министерства образования № 314 от 29 сентября 2023 года скорректированы типовые формы дневника учащегося III-IV и V-XI классов. Соответствующие изменения внесены в постановление ведомства № 267 от 17 августа 2022 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом скорректировано оформление оборотной стороны обложки дневника учащегося – исключается рисунок ребенка. При этом содержание оборотной стороны дневника не претерпело изменений.

Также формулировка «Подпись законных представителей» изменена на «Подпись родителей».

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года.