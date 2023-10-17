На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О лицензировании импорта отдельных видов товаров из древесины».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусматривается введение временной меры нетарифного регулирования, ограничивающей ввоз в нашу страну древесностружечных и древесноволокнистых плит, многослойных бумаги и картона со всеми белеными слоями, сроком на 6 месяцев путем выдачи лицензии в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 указа от 5 апреля 2016 г. № 124 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности».

Документ разработан с целью поддержки белорусского производителя, создания благоприятных условий для развития нового импортозамещающего и экспортоориентированного отечественного производства, увеличения выпуска импортозамещающей продукции, уменьшения притока импортной продукции в Республику Беларусь.

Организатор общественного обсуждения – концерн «Беллесбумпром».

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 октября 2023 г.