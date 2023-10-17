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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
БЕЛОРУСЫ МОГУТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ИМПОРТА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
12:38 17.10.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О лицензировании импорта отдельных видов товаров из древесины».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусматривается введение временной меры нетарифного регулирования, ограничивающей ввоз в нашу страну древесностружечных и древесноволокнистых плит, многослойных бумаги и картона со всеми белеными слоями, сроком на 6 месяцев путем выдачи лицензии в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 указа от 5 апреля 2016 г. № 124 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности».
Документ разработан с целью поддержки белорусского производителя, создания благоприятных условий для развития нового импортозамещающего и экспортоориентированного отечественного производства, увеличения выпуска импортозамещающей продукции, уменьшения притока импортной продукции в Республику Беларусь.
Организатор общественного обсуждения – концерн «Беллесбумпром».
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 октября 2023 г.
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