Постановлением Совета министров № 668 от 9 октября 2023 г. вокруг БелАЭС установлена зона безопасности с особым правовым режимом.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, зона безопасности с особым правовым режимом на прилегающей к Белорусской атомной электростанции территории определена «<...> в границах автомобильных дорог Р-45, Р-52, Н-6211, Н-6223, Н-20110 с включением населенных пунктов Авены, Шульники, Новодрожки, Валейкуны и Гроди в административных границах, а также на территории радиусом 300 метров вокруг станции водозабора и комплекса сооружений техводоснабжения».

При этом в границы зоны безопасности с особым правовым режимом не входят автомобильные дороги, за исключением участка автомобильной дороги Н-6223.

Доступ иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Беларуси, в зону возможен только на основании письменного заявления не позднее чем за 45 дней до посещения. Причем заявителям могут отказать во въезде.

Граждане Беларуси, а также постоянно проживающие в стране лица должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Для посещения зоны безопасности нужно иметь временный или постоянный пропуск.

Работники станции и подрядчики могут въезжать в зону по постоянным и временным пропускам.