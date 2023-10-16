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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ ОГРАНИЧИЛИ


09:59 17.10.2023

Постановлением Министерства образования № 311 от 27 сентября 2023 г. скорректирована Инструкция об использовании средств семейного капитала на получение образования. Соответствующие изменения внесены в ведомственное постановление № 13 от 20 марта 2015 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, перечисление средств семейного капитала для получения образования будет производиться ежегодно. При этом размер используемых средств не может превышать стоимости обучения за текущий и (или) предыдущий учебный год, в том числе для погашения имеющейся задолженности за обучение.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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