Постановлением Министерства образования № 311 от 27 сентября 2023 г. скорректирована Инструкция об использовании средств семейного капитала на получение образования. Соответствующие изменения внесены в ведомственное постановление № 13 от 20 марта 2015 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, перечисление средств семейного капитала для получения образования будет производиться ежегодно. При этом размер используемых средств не может превышать стоимости обучения за текущий и (или) предыдущий учебный год, в том числе для погашения имеющейся задолженности за обучение.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.