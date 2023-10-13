На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления подготовлен в целях комплексной переработки Правил по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Беларуси, утвержденных постановлением МЧС № 45 от 30 августа 2012 г., в связи с изменением законодательства, а также с учетом практики их применения.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 октября 2023 г.