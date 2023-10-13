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МЧС БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
11:33 16.10.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления подготовлен в целях комплексной переработки Правил по обеспечению промышленной безопасности при разработке подземным способом соляных месторождений Беларуси, утвержденных постановлением МЧС № 45 от 30 августа 2012 г., в связи с изменением законодательства, а также с учетом практики их применения.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 октября 2023 г.
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