Агентство по управлению активами выкупит задолженность по кредитам ОАО «Агро-Лясковичи». Об этом говорится в постановлении Совета министров № 672 от 9 октября 2023 года.

«ОАО «Агентство по управлению активами» <...> приобрести активы, сформированные по кредитам, предоставленным ОАО «Агро-Лясковичи» ОАО «Белагропромбанк» <...> с учетом уточнения сумм задолженности на дату передачи активов», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Для выкупа активов агентство выпустит облигации в белорусских рублях с установленной ставкой процентного дохода в размере ставки рефинансирования Национального банка с учетом ее изменения.

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.