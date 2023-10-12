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УТОЧНЕНЫ ПЕРЕЧНИ РЫБОЛОВНЫХ УГОДИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЫБОЛОВНОГО ХОЗЯЙСТВА В БЕЛАРУСИ

09:58 13.10.2023 Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 119 от 20 сентября 2023 года уточнены перечни рыболовных угодий для ведения рыболовного хозяйства в Беларуси. Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, скорректированы республиканский перечень рыболовных угодий, пригодных для ведения рыболовного хозяйства и республиканский перечень прудов и обводненных карьеров, пригодных для ведения рыбоводства. Постановление вступило в силу с 11 октября 2023 года.