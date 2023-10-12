|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТОЧНЕНЫ ПЕРЕЧНИ РЫБОЛОВНЫХ УГОДИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЫБОЛОВНОГО ХОЗЯЙСТВА В БЕЛАРУСИ
09:58 13.10.2023
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 119 от 20 сентября 2023 года уточнены перечни рыболовных угодий для ведения рыболовного хозяйства в Беларуси.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, скорректированы республиканский перечень рыболовных угодий, пригодных для ведения рыболовного хозяйства и республиканский перечень прудов и обводненных карьеров, пригодных для ведения рыбоводства.
Постановление вступило в силу с 11 октября 2023 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 12.10.2023
Курсы в банках
на 13.10.2023
Конвертация в банках
на 13.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте