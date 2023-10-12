На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О республиканских заказниках».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусматривается преобразование:

республиканского биологического заказника «Лунинский» в республиканский заказник «Лунинский»;

республиканских ландшафтных заказников «Стронга» и «Купаловский» в республиканские заказники «Стронга и «Купаловский»;

республиканского гидрологического заказника «Корытенский Мох» в республиканский заказник «Корытенский Мох».

Преобразование проводится в связи с изменением границ заказников и режима их охраны и использования, а также прекращением функционирования республиканского биологического заказника «Пекалинский» вследствие утраты природных комплексов и объектов, для сохранения которых он объявлялся.

Кроме того, документом вносятся изменения в следующие постановления Совета министров:

от 27 февраля 1997 г. № 142 «О республиканском биологическом заказнике «Лунинский»;

от 26 октября 1998 г. № 1634 «О создании республиканского ландшафтного заказника «Стронга»;

от 6 апреля 2000 г. № 470 «Об образовании республиканского ландшафтного заказника «Купаловский»;

от 27 декабря 2007 г. № 1833 «О республиканских заказниках».

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

С 12 по 23 октября 2023 г. свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси либо направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: .