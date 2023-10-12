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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЗАКАЗНИКОВ
17:54 12.10.2023
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О республиканских заказниках».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предусматривается преобразование:
республиканского биологического заказника «Лунинский» в республиканский заказник «Лунинский»;
республиканских ландшафтных заказников «Стронга» и «Купаловский» в республиканские заказники «Стронга и «Купаловский»;
республиканского гидрологического заказника «Корытенский Мох» в республиканский заказник «Корытенский Мох».
Преобразование проводится в связи с изменением границ заказников и режима их охраны и использования, а также прекращением функционирования республиканского биологического заказника «Пекалинский» вследствие утраты природных комплексов и объектов, для сохранения которых он объявлялся.
Кроме того, документом вносятся изменения в следующие постановления Совета министров:
от 27 февраля 1997 г. № 142 «О республиканском биологическом заказнике «Лунинский»;
от 26 октября 1998 г. № 1634 «О создании республиканского ландшафтного заказника «Стронга»;
от 6 апреля 2000 г. № 470 «Об образовании республиканского ландшафтного заказника «Купаловский»;
от 27 декабря 2007 г. № 1833 «О республиканских заказниках».
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
С 12 по 23 октября 2023 г. свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси либо направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: .
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