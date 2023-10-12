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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОВМИН ПОЛУЧИТ ПОЛНОМОЧИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
16:13 12.10.2023
На заседании десятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 11 октября депутаты приняли в первом чтении проект закона «Об изменении законов по вопросам охраны озонового слоя».
Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, проект закона предлагает установить порядок регулирования обращения с гидрофторуглеродами и веществами, обладающими озоноразрушающей способностью, усовершенствовать законодательство об охране озонового слоя с учетом требований международных договоров, международно-правовых актов, составляющих право Евразийского экономического союза, и практики применения актов законодательства, регулирующих вопросы обращения с озоноразрушающими веществами.
В закон «Об охране озонового слоя» предлагается внести следующие изменения:
в целях гармонизации с Монреальским протоколом и международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического союза, дополнить такими терминами и определениями, как «гидрофторуглероды» и «потенциал глобального потепления озоноразрушающих веществ»;
предоставить Совету министров полномочия по установлению количественных ограничений на ввоз в Беларусь озоноразрушающих веществ, включая гидрофторуглероды, и утверждению порядка их распределения;
установить обязанности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по сокращению использования гидрофторуглеродов, оборудования и технических устройств их содержащих, в том числе по внедрению озонобезопасных технологий, а также процессов рекуперации, восстановления, рециркуляции (рециклинга) и обезвреживания таких веществ в целях сокращения их потребления, выполнению иных мероприятий по предотвращению выбросов гидрофторуглеродов в атмосферный воздух, ведению учета гидрофторуглеродов и предоставлению ведомственной отчетности о результатах такого учета.
В закон «О лицензировании» предлагается внести следующие изменения: уточнить определение термина «операции с озоноразрушающими веществами»; отнести операции с гидрофторуглеродами к нелицензируемому виду деятельности.
Кроме того, законопроект содержит положение о том, что при осуществлении экономической деятельности не допускается реализация технических решений, предусматривающих использование озоноразрушающих веществ, оборудования и технических устройств, содержащих озоноразрушающие вещества, за исключением объектов, предназначенных для восстановления, обезвреживания и утилизации таких веществ.
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