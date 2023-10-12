|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ЗАКОНА ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
15:27 12.10.2023
На общественное обсуждение вынесен проект закона Беларуси «Об ответственном обращении с животными».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом закона предлагается определить:
основные компетенции государственных органов;
права и обязанности владельцев животных (в частности, принимать необходимые меры для предотвращения причинения вреда жизни или здоровью людей, других животных и имуществу, обеспечить регистрацию животного и возможность его идентификации, проводить ветеринарные мероприятия, в том числе вакцинацию от бешенства и др. К собственникам «собак, требующих особой ответственности владельцев» и «опасных собак» предлагается установить повышенные требования);
общие требования по обращению с животными (не допускаются действия (бездействие), которые могут причинить вред здоровью, в том числе травмы и увечья, или гибель животных;
содержание, использование животных в условиях, не свойственных этим видам (породам) животных и т.д.);
отдельные требования по обращению с животными-компаньонами, служебными, лабораторными животными, животными, используемыми в культурной деятельности и спорте.
В целях обеспечения надлежащих условий содержания животных в пунктах временного содержания, приютах, гостиницах для животных, питомниках проектом Закона предусмотрена процедура утверждения типовых положений для этих объектов.
Кроме того, проектом закона вводится обязательное чипирование собак и кошек, запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, регламентируются вопросы разведения животных и их выгула.
Организатор общественного обсуждения – Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 22 октября 2023 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 12.10.2023
Курсы в банках
на 12.10.2023
Конвертация в банках
на 12.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте