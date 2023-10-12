На общественное обсуждение вынесен проект закона Беларуси «Об ответственном обращении с животными».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом закона предлагается определить:

основные компетенции государственных органов;

права и обязанности владельцев животных (в частности, принимать необходимые меры для предотвращения причинения вреда жизни или здоровью людей, других животных и имуществу, обеспечить регистрацию животного и возможность его идентификации, проводить ветеринарные мероприятия, в том числе вакцинацию от бешенства и др. К собственникам «собак, требующих особой ответственности владельцев» и «опасных собак» предлагается установить повышенные требования);

общие требования по обращению с животными (не допускаются действия (бездействие), которые могут причинить вред здоровью, в том числе травмы и увечья, или гибель животных;

содержание, использование животных в условиях, не свойственных этим видам (породам) животных и т.д.);

отдельные требования по обращению с животными-компаньонами, служебными, лабораторными животными, животными, используемыми в культурной деятельности и спорте.

В целях обеспечения надлежащих условий содержания животных в пунктах временного содержания, приютах, гостиницах для животных, питомниках проектом Закона предусмотрена процедура утверждения типовых положений для этих объектов.

Кроме того, проектом закона вводится обязательное чипирование собак и кошек, запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, регламентируются вопросы разведения животных и их выгула.

Организатор общественного обсуждения – Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 22 октября 2023 г.